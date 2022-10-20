公務員工作穩定，不少人拚了命搶考，一名網友表示，身邊一名朋友一開始拚警察考試，後來稱警察考試太難，改考消防，但連考13年都落榜，他對朋友的經歷感到惋惜，「青春就這樣消磨在書堆裡，真的很浪費」，貼文曝光，網友紛紛建議考監所管理員，不僅缺額多，錄取率也比較高。

原PO昨（18）日於PTT八卦版指出，身邊有一名朋友是國立大學商科畢業，沒有特別專長，出社會在中小型企業擔任行政，有天他突然有了非公家單位不可的想法，那天之後就開始準備警察國考。

原PO表示，朋友買了很多書，但準備兩年說警察不好考，要改考消防，後來又改口說要準備普考，朋友為了準備考試，平常不是在房間就是在圖書館，只有假日才會外出打球運動。原PO說，不知道是朋友努力不夠，還是考運不好，這一考就考了13年，每年都落榜，13年間靠打工賺取生活費。

原PO感嘆，一個年輕、有生產力的人，青春就這樣消磨在書堆裡，想起來真的很浪費，聽說考5年以上的不在少數，只是花了10年準備，真的有點想不開。

貼文曝光，引發網友熱議，「警察超好考的，考這麼多年也是很誇張，聽說最好可的是監所管理員，你可以去建議他」、「考監所管理員啊！科目好像差不多，缺額比較多」、「監所錄取率超高」、「監所管理員流動率高，缺額才會相對多」、「如果能忍受監所封閉的環境，可以去試試」。