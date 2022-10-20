桃園市長選戰被認為是九合一選舉的關鍵一役，牽動黨主席保衛戰和鄭文燦未來仕途，國民黨桃園市長候選人張善政斥蔡英文總統和鄭文燦分別動用國家和市政資源大筆砸入幫民進黨候選人鄭運鵬助選，對此，鄭運鵬說，相信民進黨會傾全黨之力，不只在桃園，每一個縣市都重視，每一個縣市都很關鍵。

鄭運鵬說，國民黨才是傾全黨之力主攻桃園，包含朱立倫主席提名突襲的方式，包含他們所進駐的幕僚以及選舉的方式，覺得朱立倫他一定是非贏不可，但他認為桃園這幾年鄭文燦市長2任8年成績很好，滿意度很高，值得國民黨重軍壓陣，民進黨是用中央和地方的好成績向桃園市民訴求，兩邊是不一樣的。他們是在野的人，必須要用重兵要贏回來，回到過去國民黨特權時代，自己是要延續好成績，當然中央和地方都很重視。

他也認為，每一個縣市對民進黨來說都非常重要，這是執政成績的期中考，不認為哪一個人在哪一個選舉裡面一定會有特別的意義，2018年民進黨也經歷過很深的挫敗，2020馬上振作起來，然後獲得很好的成績，所以這一仗就按部就班打，把施政滿意度顧好讓市民可以信任，他不認為必須要牽動到2024的總統選舉。