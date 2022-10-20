謝汶錡（左）與范瑞君在舞台劇《四姊妹》有激烈的情緒戲。（故事工廠提供）

丁寧（右起）與謝汶錡、蔡燦得在舞台劇《四姊妹》有激烈的爭吵。（故事工廠提供）

故事工廠療癒劇場《四姊妹》由金鐘獎視后王琄執導，力邀謝汶錡（阿嬌）、丁寧、范瑞君、鄭家榆、蔡燦得、温貞菱、蕭東意主演，臺北首場開演口碑如潮，基隆加場開賣6天便吸引搶票旋風。

劇中主演對於基隆都有濃厚的情感，飾演二姊的丁寧便表示對基隆這個城市有獨特情感，「哥哥去當兵之前，我們特地挑了基隆去旅遊，是基隆車站還沒有重建的時候，那裏像是一個港口，我記得我們坐在港邊，吹著海風、喝著啤酒、聊天，跟哥哥一起排解當兵前的緊張感，讓我對基隆留下美好回憶。現在的基隆熱鬧許多，我們也難得可以到這個城市演出，非常期待！」

劇中飾演小妹的蔡燦得倒是想起一段特別回憶，「我以前出版過一本書《殺死小甜甜》，描述的是打破外界對『蔡燦得』的想像，大家都以為我是甜美可人的乖乖牌，但其實不然。當初宣傳這個作品時有到基隆女中去，我印象深刻的是同學來聽我的演講並不是被規定，而是自發性的，他們還主動準備了小紙條，寫滿了想對我提的問題，是非常可愛又用心的學校。」

而飾演三姊的范瑞君則可以說是半個基隆人，因為她正是基隆女中畢業，高中三年在基隆唸書，每天坐校車往返台北。「我對基隆的印象就是總是非常浪漫的陰雨綿綿，對於基隆文化中心有一個蠻特殊的情感，因為我高中因為是相聲社，我是北區七縣市單口相聲冠軍，所以有一段緣分，我忘記是什麼樣的節日，我就在基隆文化中心表演，那是我第一次除了比賽，正式登上舞台的表演！」

《四姊妹》描述自父母過世後，鮮少團聚的四姊妹於母親的忌日相約團聚在已改建成民宿的老家，多年來的嫉妒、羨慕、憎恨、蔑視、自卑藏不住，眾人才發現原來四姊妹各自懷有無數的辛酸與秘密。王琄特別喜愛寫大齡姊姊的故事，這次首度執導舞台劇《四姊妹》，「因為每個家都有秘密，給我好多種面向意義的可能，女生的思維是放射性的，同時並存。」笑喊這是一部「媽的多重宇宙」。故事工廠療癒劇場《四姊妹》基隆場購票請至OPENTIX售票網，10月29日起高雄、臺南、臺北與桃園場也可於TixFun售票系統、與全台7-11購票。