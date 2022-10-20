美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）上季營收獲利均優於市場預期，且本季展望樂觀，但警告美國大幅收緊對中國的晶片出口限制可能導致其2023年營收大減20億～25億美元，受此打擊，周三科林盤後股價由升轉跌，目前跌2.10%。

其美國同業應材（Applied Material）盤後下跌1.29%。

拜登政府上周五發布一連串新規全面收緊對中國的半導體技術出口，除非先獲得政府許可，否則美國公司必須停止向中國晶片製造商提供能生產先進晶片的設備。此禁令一發出後，科林、應材等設備廠已經暫停中國業務，包括服務和出貨。

根據Evercore ISI分析師CJ Muse此前提出的研究報告，科磊（KLA Corp）、科林研發和應材等製造設備廠營收受到的影響估將介於5%～10%，而中國若祭出任何報復性措施都可能進一步打擊這些公司的營收表現。

應材在上周開出第一槍，就新規定的影響提出具體數字。該公司表示，拜登政府對中國祭出的新一輪半導體技術出口限制將影響公司第四財季和下年度首季營收表現，受到衝擊的程度總計可能達到10億美元。應材因而下修第四財季營收和獲利預測。

不過荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）不僅上季業績和本季財測均優於市場預期，且表示美國對中國最新祭出的晶片禁令對該公司明年出貨計畫影響有限。

●2023財年第一季（截至2022年9月25日）業績

科林研發第一財季營收季增9.5%，為50.74億美元，優於市場預期的49.2億美元，並創下同期新高。營收約30%來自中國，22%來自台灣，韓國占17%，而美國僅占6%。

經調整後淨利季增17%，為14.29億美元，經調整後每股盈餘為 10.42美元，優於市場預期的9.57美元。

●公司說法與展望

執行長Tim Archer在談到上季亮眼的表現時表示，這主要歸功於團隊強大的執行力，以及供應鏈緊缺情況有所緩解。他並表示，雖然晶圓設備支出在2023年可能較為疲弱，但科林可望像以往一樣憑藉著自身的技術優勢度過景氣寒冬。

科林研發預估本季（截至2022年12月25日）營收為51億美元加減3億美元，經調整後每股盈餘約為10美元加減0.75美元，優於市場預估的營收48億美元、每股盈餘9.09美元。財務長Doug Bettinger表示，如果美國沒有祭出新禁令，這些數字一定能更高。

科林警告，受新一批禁令的影響，2023年來自中國的營收料將「大幅衰退」，估減少約20億～25億美元。