全球領先的特用化學公司以色列化工ICL(NYSE:ICL)(TASE:ICL)，周四在白宮宣布已獲得美國政府1.97億美元的補助，計畫在美國聖路易斯建造一座價值4億美元的磷酸鐵鋰(LFP)鋰電池正極材料廠製造廠。預料這將是美國第一家大型LFP材料製造廠。該工廠預計將於2024年投入營運，並將主要使用美國供應鏈，並同時為全球鋰電池行業生產高品質的LFP材料。此一專案將由來自台灣的立凱-KY(5227)提供最先進的LFP專利與工藝技術支持。

ICL表示計畫分兩個階段建造兩條生產線。每條生產線每年將能夠生產1.5萬公噸LFP材料。第一階段預計將於2024年完成，預計到2025年將全面生產3萬公噸。

此一專案將由來自台灣的立凱-KY提供最先進的LFP專利與工藝技術支持。立凱-KY是全世界歷史最悠久的LFP電池材料與智財供應商，也是極少數在大陸以外的主要LFP正極材料生產商之一，以其世界一流的生產技術而聞名。ICL透過立凱-KY取得專業技術，在美國建立一個強大的本地化優質材料供應鏈，雙方的合作將為強韌美國本土鋰電池供應鏈帶來革命性的改變，在此之前，大陸在此一領域的全球占有率高達99%。

在白宮的座談會上，美國總統拜登對ICL的計畫表示了高度的興趣，在雙方熱烈的討論中，ICL指出雖然對鋰電池的需求繼續增長，但目前美國沒有大型LFP材料製造商，電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商迫切需要一個完整的供應鏈安全網。

LFP是美國能源儲存、移動性和基礎設施市場的關鍵解決方案，ICL北美董事總經理Phil Brown說：「美國能源部投資1.97億美元，對於建立一個國內製造商至關重要，該製造商可以在全球範圍內競爭，同時為電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商提供急需的安全網。」

同時ICL進一步指出到了2025年，LFP電池的份額預計將達到所有電池出貨量的30%以上。 電動車(EV)是LFP電池的關鍵驅動力，因為該行業和其他行業，如固定電網儲存(ESS)和電動汽車充電基礎設施，繼續尋找更可持續、更安全和更具成本效益的解決方案。 到2030年，凱恩ERA預測，全球鋰電池市場需求將超過2725 GWh，市值將超過2400億美元。

ICL集團是一家領先的全球專業礦產公司，在全球食品、農業和工業市場的可持續性挑戰創造了有影響力的解決方案。ICL利用其獨特的溴、鉀肥和磷酸鹽資源，其充滿激情的人才團隊，以及其對研發和技術創新的強烈關注，推動其最終市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所(紐約證券交易所和TASE：ICL)雙重上市。該公司在全球擁有超過1.2萬名員工，其2021年的收入總額約為2100億台幣。