國民黨桃園市長候選人張善政今天公布「亞洲新矽谷．大桃園善好」市政擘劃，對此民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批評，亞洲矽谷是蔡英文總統從2016年後非常重要的政策，桃園就是亞洲矽谷最重要基地，成功要有條件包含獲得桃園市民信任不會淪為炒地皮，另外也要國際社會可信任，他批評，國民黨提這計畫沒有什麼信任基礎。

鄭運鵬指出，亞洲矽谷要成功有兩個重要的條件，第一個是在地的桃園市民可以信任，不會變成炒作地皮的一個空殼計畫，桃園現在跟中央做得很好，也要國際可以信任，因為矽谷的產業現在都是高度敏感的產業，如果國際包含日本、歐盟，沒有辦法相信政府、相信台灣的話，這個國際高科技產業不會進來台灣。民進黨這幾年跟國際的盟邦跟民主陣營有很好的合作，所以蔡英文也提到民主晶片這樣的概念，這是需要信任的，國際要信任才能在台灣生產，在地要信任才不會像國民黨一樣是炒地皮，國民黨、張善政提這個計畫，他認為沒有什麼信任基礎。

他也批評，相信民進黨的成績已經很好，如果國民黨覺得亞洲矽谷的計劃很好，要跟著學習也可以，對於這樣一個跟風，覺得是民進黨好政策的成就，才會造成國民黨的學習。

至於國民黨陣營近期也頻打桃園市政府的公共工程有缺失，鄭運鵬說，桃園市政在鄭文燦2任8年是全國得獎最多的工程品質，不怕改正也不怕缺失，在合約和保固裡面，都會在細節上做調整，所以他們提出來和市民的感受與全國的評比差很多，當然在野會小題大作，相信市民的心中對這8年的改變，自己用生活和體驗來證明桃園做的很好，在野黨有時候也是烏龍爆料，他們根本沒有在地生活，只想要以小放大。