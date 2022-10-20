由於掉落物重到4、5個人出力也抬不動，最後由麗水里陳耀墩協請附近的小怪手司機清除碎片。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警到場立即封鎖現場、設置路障，又擔心還會有神像遭強風吹落，不畏強風堅守崗位協助交通管制。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍井區日前受到東北季風及尼莎颱風外圍環流影響颳起強風，龍井區「福順宮」2樓高牌樓上的神龍雕像不敵強風，被吹落碎裂一地，所幸路過的機車騎士平安閃避，無人傷亡；烏日警分局獲報立即前往，並封鎖道路，在強風吹襲下堅守崗位，實施交通管制，守護民眾安全。

據了解，福順宮位於龍井區麗水里龍港路與臨港路一段路口，是當地的重要地標，其牌樓興建於民國89年，已有20年歷史，由於受到強風襲捲，發生牌樓神像被吹落的意外；麗水里長陳耀墩及福順宮副主委賴清貫表示，神像被吹落時，還有機車騎士行經，幸好平安閃躲，未被砸中。

烏日警分局麗水派出所副所長蕭銀柏與警員陳東亨接獲報案趕赴現場，發現牌樓神像遭強風吹坍，碎裂一地，員警擔心強風持續吹襲會再有雕像被吹落，若有駕駛經過會發生意外，立即封鎖現場，設置路障，並管制人車至替代道路；廟方人員獲知也到場察看，由於掉落物重到4、5個人出力也抬不動，最後由陳耀墩協請附近的小怪手司機清除碎片。

施工人員表示，現在風勢過大，進行吊車作業可能會發生危險，要等待風勢轉弱才得以修繕；而烏日警分局員警為確保民眾行經安全，仍不畏強風，在附近設置交通錐，提醒駕駛人行經該路段請減速慢行，注意用路安全。

烏日警分局呼籲民眾，強風來襲，外出駕（騎）車時，請減速慢行，並留意車前狀況，小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物，以及行道樹、電線之傾倒，以維護自身安全。