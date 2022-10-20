滬指20日早盤收報3,032.63點，跌0.39％，成交額人民幣（下同）1,990億元。深成指早盤收報10,960.84點，跌0.60％，成交額2,885億元。創業板指早盤收報2,401.77點，跌1.00％，成交額989億元。

新浪財經報導，20日A股三大指數集體開低，隨後盤中探底回升，滬指一度跌超1％，創業板指盤中跌逾2％，隨後跌幅均有所收窄，科創50指數逆勢漲近1％。

類股方面，半導體股逆勢衝高，數位貨幣，醫美概念、油氣開採等類股走強；19日活躍的儲能、航運股則陷入回檔，一體化壓鑄、廚衛電器、熱泵、太陽能等族群走弱。

總體來看，個股漲跌互現，20日上午滬深兩市成交4,875億元。盤面上，半導體、油氣開採、汽車晶片電商股漲幅居前，港口航運、鈉離子電池、一體化壓鑄類股跌幅居前。

港股科技股20日早盤再遭重挫，阿里巴巴港股大跌逾6％，跌破70港幣大關，創下上市新低紀錄，今年累計下跌逾4成。受到隔夜美股中概股出現拋售潮，那指金龍指數19日狂跌逾7％，改寫九年新低。拖累恒生科技指數20日早盤大跌4.8％，創下波段新低。