根據國際貨幣基金（IMF）預估，今年台灣人均GDP可望以3萬5,510美元成績，首次超越日本及韓國，成為東亞第一。主計長朱澤民今（20）表示「應該可以」。

朱澤民20日出席財委會進行業務報告並備質詢，不少立委關心IMF對台灣的預測。對此，朱澤民表示，會有該結果有兩大因素，分別是經濟成長率跟匯率，主計總處沒有進行此預測，但今年台灣人均GDP應該可以比日韓高，惟金額是否如估算那麼高，不敢肯定。

立委郭國文問朱澤民，會是暫時性還是持續性領先？朱澤民說，這四年台灣GDP都比日韓高，也預計最近幾年可以保持，但另一個影響因素就是匯率，這就不敢說，匯率相對日韓比較強勢。

立委鐘佳濱則質疑，有沒有聽過迴力鏢跟打臉？會不會擔心因為計量工具超越日韓，過兩年又被日韓超越？朱澤民則回答「有可能」。鍾佳濱即呼籲主計要保守、穩健，要真實、持平看待。