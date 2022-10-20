「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，20日舉辦動土典禮。（吳敏菁攝）

「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，20日舉辦動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣王惠美在動土典禮致詞，感謝蔡英文總統關心，反擊縣政流標的說法。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣縣長候選人黃秀芳再批行政效率差。（吳敏菁攝）

第一條彰北地區東西向快速道路，「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，被縣府譽為彰化史上最困難的道路興建工程，跨國道、穿越台鐵軌道，工程「飛天鑽地」歷經6次流標，總經費從4年前26億元，追加到37億元完成招標，20日舉辦動土典禮，綠營候選人黃秀分批選舉到才發包，王惠美則指「飛快達標」，並列舉新竹、桃園工程嚴重流標，選戰火花四射。

王惠美表示，這件工程原本總經費為26億元，中央補助款約23億元，縣府款約3億，後來因為整體物價上漲、缺工缺料，期間也曾向中央再爭取經費没有要到經費，縣府自籌14.05億元，總經費為37.5億元，終於讓工程順利發包。

王惠美對於蔡英文總統上周六到彰化替黃秀芳助選轟「不要讓彰化縣政流標」，特別指出，感謝總統對於彰化縣公共工程的關心，但提醒總統也要多關心桃園市、新竹市及台灣經濟，新竹市的棒球場的工程經費從3億元提升到11億元，新竹大車站計畫從39億元提升到104億元，目前為止，流標8次，尚未興建，鄰近商圈也逐漸沒落。

王惠美表示，TPP跨太平洋夥伴協定、RCEP區域全面經濟夥伴協定再不加入，未來中小型企業會有很大的障礙，包括碳稅問題，都是國家當前應該處理的問題，籲請總統多關心桃園、新竹及台灣的經濟。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳則再批，4年前和前縣長魏明谷一起爭取，都沒有動靜，非要等選舉到了，才要發包嗎，行政低落，徒增11億的工程費，幾乎足夠我們全彰化的國中小學生，吃一整年的免費營養午餐。

王惠美強調，縣府短短時間內就完成土地徵收、工程規劃、公開招標，是「飛快達標」，且因工程金額相當高，縣府在過程中主動引入檢調、廉政、職安等協助，以確保工程品質，及公開透明的資訊，這項工程總長度為4公里多，有2座新建橋梁，6座改建橋梁，道路串聯到洋仔厝溪，銜接台17線、台61線，讓民眾進出工業區、彰化市更加方便，此外，部分關於都市計畫區的推動。仍有待內政部核准，特別再拜託中央盡快審核，讓整體工程能夠順利完成。