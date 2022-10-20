中選會認定確診、隔離者不能投票沒有違憲，新北市議會民進黨團總召集人陳啟能指出，中選會做決定時務必考量此決議的合理性，台灣已在10月13日開放邊境，全世界先進國家更早已步入正常生活的步調台灣也應該與時俱進，且政府正全力宣導18歲公民權複決案，若因為中選會決議讓確診或居隔者沒辦法外出投票請問李進勇要扛起修憲沒過的責任？

陳啟能表示，依照我國憲法第13條規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」雖然先前有大法官釋字690解釋來認定確診者不能投票沒有違憲，但這樣的釋字並不符合現階段國內的防疫現況，目前國人已經習慣與病毒共存的生活模式，中選會在年底選舉的認定上，應該要尊重憲法，並考量防疫的現況，提出配套的方案，更有人表示「既然可以國考也就可以投票」的主張，因此中選會應該想出辦法來保障所有國人投票的權益。

陳啟能議員強調，本次地方選舉有綁定18歲公民權，是台灣民主進步的重要里程碑，18歲公民權更是順應國際趨勢，我們相信現在的年輕學子都擁有獨立思考的能力，能夠為自己也為國家做下重要的決定，並為此負責。憲法自2005年至今也有18年沒有修正，因此年底選舉與修憲公投是非常重要的，不僅僅是憲法的公民複決，也是國家進步的象徵，如果因為確診就無法投下這神聖的一票，著實令人遺憾。

陳啟能議員痛批，中選會身為選舉事務主管機關，卻完全無視民眾基本投票權益，中選會的核心業務就是選務工作，卻搬法令阻礙民眾投票，中央防疫指揮中心已經降至二級，防疫方式也已經改為民眾自行快篩與通報確診案例，更逐步讓防疫旅館退場，並陸續開放邊境，吸引國際觀光客。

本黨團認為中選會應該整合防疫資訊，立即規劃居家隔離者的投票方案，而非搬出法令要求強制隔離的民眾犧牲手中的投票權，因此，本黨團呼籲中選會，應該從善如流兼顧民意，不該一意孤行。