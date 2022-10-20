據金融時報周三的報導，荷蘭央行正呼籲該國的退休基金，加強現金和其它流動性資產的持有，以確保它們能避開類似英國金融動盪的衝擊。
該新聞報導引述知情人士消息指出，荷蘭央行的官員們已經要求當地的退休基金，檢查壓力跡象，並建議他們審視流動性，並任何減價出售資產的需求時，必須回報央行。
此前由於規畫不佳的減稅計畫，導致國債殖利率飆升，英國的退休基金被迫以低價拋售數十億英鎊的政府債券，從而引發對衍生商品追加保證金的要求，以保護這些基金能免於再次受到波動衝擊。
據金融時報周三的報導，荷蘭央行正呼籲該國的退休基金，加強現金和其它流動性資產的持有，以確保它們能避開類似英國金融動盪的衝擊。
該新聞報導引述知情人士消息指出，荷蘭央行的官員們已經要求當地的退休基金，檢查壓力跡象，並建議他們審視流動性，並任何減價出售資產的需求時，必須回報央行。
此前由於規畫不佳的減稅計畫，導致國債殖利率飆升，英國的退休基金被迫以低價拋售數十億英鎊的政府債券，從而引發對衍生商品追加保證金的要求，以保護這些基金能免於再次受到波動衝擊。
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