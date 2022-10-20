企業落實永續發展、綠色金融，星展銀行提供企金客戶簽署「永續連結貸款」、「綠色貸款」、參與「綠色存款」專案等等的多元規劃，20日即宣布，台聚集團旗下子公司亞洲聚合、宣聚的永續發展與營運本業結合，同時多方面與星展合作。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，企業在追求業務成長之際，同時須兼顧永續發展，已成為全球趨勢。星展銀行持續推動創新綠色金融，近年在不斷倡導下，永續已經逐漸融入台灣企業經營方針之中，以更友善方式降低企業經營對環境的衝擊，平衡經濟發展與環境保護。

台聚集團此次與星展銀行（台灣）的綠色金融簽署，一次作到三部份：其一是亞洲聚合股份有限公司的三年期新台幣1億5,000萬元「永續連結貸款」，該公司為太陽能模組封裝膜重要原料（光伏級EVA）大廠。

其二是宣聚股份有限公司的三年期新台幣3億元的「綠色貸款」。宣聚為台聚100％轉投資、深耕綠能之子公司，該筆融資則將協助其發展再生能源項目，例如建置太陽能發電設備、投資太陽能發電廠等，以進行集團內部能源結構轉型。

其三、台聚集團參與「綠色存款」專案，與星展銀行（台灣）攜手落實永續承諾，促成雙方在永續領域的全方位合作。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，台聚集團將永續發展與營運本業結合，顯示其在永續方面的承諾與努力，也是對星展銀行致力推動創新綠色金融的肯定，未來期望帶動更多企業加入永續之列。