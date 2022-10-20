行政院主計總處8月預測今年經濟成長率為3.76％，11月下旬將召開國民所得評審會，屆時將下修預測。對於今年經濟成長率是否會低於3.5％？主計長朱澤民今（20）日強調「不敢說」。

朱澤民20日出席財委會進行業務報告並備質詢，不少立委關心我國經濟成長率跟通膨率。

立委曾銘宗問朱澤民甚麼情況下今年經濟成長率會突破4％？朱澤民說不可能，因為第三季出口很不好。

曾銘宗追問那會低於3.5％？朱澤民說目前不敢說，要看後面兩個月發展，消費跟投資與原來預測接近，如果出口還是不好（就有可能），而出口是因為消化庫存所以不大好。

那出口有大幅衰退？朱澤民說，庫存是國際問題，加上對電子產品需求降低，兩個因素影響出口。

曾銘宗再追問是否今年經濟成長率低於3.5％機會不低？朱澤民強調不能這樣講，目前也沒有資料說會3.5％，也不敢說。

主計總處日前公布9月通膨率升到2.75％，較8月降到2.66％反轉回升，不過仍在3％以下。9月CPI較上月上漲0.24％，經調整季節變動因素後漲0.03％；較上同月漲2.75％。1到9月平均較上年同期漲3.06％。

對於我國9月通膨率是否達到轉折點？朱澤民說油價並沒有往上升，國際大宗物資也沒有往上趨勢，初步看來今年通膨率應該不會在3％以上，除非油價跟大宗物資漲，惟9月是否到轉折點他也不敢說。

立委洪孟楷則質疑，1到9月平均較上年同期漲3.06％，超過3％是否就是通貨膨脹？過去10年有超過3％嗎？

朱澤民說學理上沒有這樣說法，但確實過去10年沒有超過3％。今年超過3％的原因是大宗物資、油價，是國際情勢，但像電價就有掌握，有凍漲，大宗物資也有減免。洪孟楷問是否反映成本可能會漲更多？朱澤民說「對」。

朱澤民最後強調，目前趨勢今年通膨率不會破3％，行政院有物價督導小組。