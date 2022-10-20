第19屆國家品牌玉山獎19日頒獎，統一綜合證券（2855）發行之兩檔首創指數產品－統一亞洲半導體ETN（020025）、統一IC設計臺灣ETN（020031）獲頒最佳產品類大獎，也是繼統一價值成長ETN（020018）以及特選臺灣5G ETN（020019）後，再度以獨特的指數設計理念與高品質的造市推廣獲評審團肯定。

統一亞洲半導體ETN是全球第一檔可投資的亞洲半導體指數商品，一檔囊括臺灣的晶圓代工、韓國的記憶體以及日本的設備廠等頂尖亞洲半導體大廠，組成獨具亞洲特色的半導體價值鏈，與美國費城半導體指數相互輝映。

統一IC設計臺灣ETN則是市場第一檔鎖定台灣IC設計類股的指數產品，與市場上既有半導體類指數產品有高度差異化；成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動以及矽智財等，精準投資台灣下一個征服全球半導體產業的利基。

統一證目前共10檔ETN，指數標的類型包含股票、期貨與債券，市場涵蓋台灣、美國、香港與亞洲；統一證表示，今年全球科技股遇逆風，但人類的進步與科技革新是不可逆的趨勢，統一證長久以來對市場投資機會保持著高度的敏銳，也因此能搶先發行多檔具獨特優勢的科技類指數，圍繞半導體應用提供多檔涵蓋智慧電動車、5G、雲端等趨勢產業的ETN，讓投資人用小錢就能輕鬆有效率的布局下一波科技浪潮。