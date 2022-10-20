在人民幣受壓下，離岸人民幣兌美元（CNH）20日早盤曾貶至7.279，創紀錄以來最弱；在岸價（CNY）也逼近7.25元關口，創下逾三周新低，最新跌近200個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價20日最新報7.2433，較19日下午4時30分收報7.2242跌191個基本點；較19日晚間11時30分最後成交價7.2279，走弱154個基本點。離岸價20日早段一度創下紀錄新低後收窄跌幅，最新轉升56個基本點，報7.2627。

此外，人民幣兌美元中間價20日報7.1188，較19日調降83個基本點，創近兩年半新低。

交易員表示，受到美債收益率上行提振美元走勢，人民幣隨非美貨幣承壓下跌，短期可能測試前期創下的逾14年半低位7.2521元，並進一步接近交易區間下限，目前市場正密切關注大陸監管層的態度。

另有交易員表示，儘管20日官方中間價突破此前連續多日維持的窄幅區間，但仍有很強過濾，表明大陸監管層繼續釋放穩定訊號。不過目前離岸與在岸價差明顯擴大，表明市場看貶預期仍然較強。