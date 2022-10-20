考試院院會今通過訂定國防法務官考試辦法，開放一般大學畢業生可報考，因以軍官身分任用，因此錄取者如為後備役軍官、未具現役或後備役軍官資格者，須依國防部規定辦理志願入營或入伍，取得現役軍官任職資格。

考試院強調，應考學歷資格條件原則上參考律師、司法官考試，並依現役軍官、後備役軍官、未具現役或後備役軍官3種身分，分別訂有年齡限制，如未具現役或後備役軍官資格者，限20歲以上，32歲以下。

考試院表示，依陸海空軍軍官士官任職條例第3條之1規定，國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官。另為配合國防法律事務之用人需要，以及基於確保考試之公平、公正性，本項考試由考試院辦理，爰訂定國防法務官考試辦法，廣納優質法律專業人才，提升國軍整體法律專業質量。

考試院指出，這項考試分二試舉行，第一試為筆試5科目，第二試為口試，筆試應試科目與司法官、律師考試第二試多數相同，包括憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、陸海空軍刑法與軍事審判法、國文（作文）與英文。另第一試錄取者，須於國防部指定之國軍醫院辦理體格檢查合格，始得參加第二試。

考試院強調，這項考試非屬公務人員考試，國防法務官以軍官身分任用，因此，試錄取人員如為後備役軍官、未具現役或後備役軍官資格者，須依國防部規定辦理志願入營或入伍，取得現役軍官任職資格，才可接受由國防部辦理的國防法務官專業訓練。

考試院表示，經專業訓練成績及格，始完成考試程序，由國防部報請考試院發給考試及格證書，並由國防部分發任用。