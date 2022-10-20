嘉義市傳賄選！議員候選人1票1000買票 10餘人遭傳喚 13:272022/10/20 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義地檢署指揮警調調查疑似嘉義市議員候選人賄選案。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義檢警調會同中部打擊犯罪中心20日查獲首件疑似嘉義市議員候選人賄選案，以1票1000元透過樁腳買票，警調搜索某特定議員候選人競選總部，查獲可疑名冊、現金等物證，同時陸續傳喚樁腳、選民等10多人陸續到案，相關案情由警調詢問中，全案正擴大偵辦。 黃敏惠拋十大旗艦計畫藍圖 提升嘉市成為「台灣新都心」 北市長選戰最新民調出爐 吳子嘉預測：這人沒有機會了 嘉義市立殯儀館網路追思、線上預約系統on-line #九合一選舉 #嘉義市 #賄選 #買票 #議員參選人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英逾百議員醞釀逼宮 擬本周罷免特拉斯 04:102022/10/18 焦點新聞 高市議會連12年送暖 助1686弱勢戶度寒冬 04:102022/10/19 地方新聞 嘉義市長藍綠候選人隔空交火 再吵鐵高自籌款、文創園區議題 19:012022/10/19 政治 百位議員逼宮 特拉斯恐成短命英相 04:102022/10/19 全球財經 北市大安、文山區 泛藍廝殺 國民黨恐掉1席議員 04:102022/10/19 地方新聞 嘉縣商圈購物節消費破億 加碼抽輕豪宅 04:102022/10/19 地方新聞 捲入勞資糾紛公親變事主 新北市議員：無權要求私人公司付資遣費 18:352022/10/19 社會 中市議員謝志忠誘出詐騙集團 匯1元報案列警示帳戶 16:502022/10/19 社會 北市議員配票消極 藍綠基層焦慮 04:102022/10/20 地方新聞 柯志恩諷綠 服務都國民黨做 陳其邁回嗆 台積電我找來的 04:102022/10/19 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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