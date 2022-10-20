嘉義檢警調會同中部打擊犯罪中心20日查獲首件疑似嘉義市議員候選人賄選案，以1票1000元透過樁腳買票，警調搜索某特定議員候選人競選總部，查獲可疑名冊、現金等物證，同時陸續傳喚樁腳、選民等10多人陸續到案，相關案情由警調詢問中，全案正擴大偵辦。