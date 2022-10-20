順澤宮總幹事陳守欽表示，因為順澤宮帽索取完全免費，不過一次只能領一頂，過去廟裡至少都會有2、3000頂的冠軍神帽庫存，現在每天大概都只有100頂左右的庫存在廟裡。（本報資料照片）

彰化埔鹽順澤宮因三鐵好手「伊登」屢獲冠軍，讓冠軍神帽熱潮不斷，至今已經發放超過30萬頂，不過最近因選舉倒數，廠商趕工印製參選人帽子，導致順澤宮冠軍帽產量受到壓縮，導致帽子供不應求，現在廟方改成每天限量100頂，呼籲民眾可以11月選舉完再過來避免撲空。

因挪威鐵人三項運動好手伊登（Gustav Iden）爆紅的彰化埔鹽順澤宮「冠軍帽」，2年來帶領伊登征戰世界，前後共奪下9次冠軍，加上月初再度拿下在夏威夷舉辦的IRONMAN世錦賽，以破紀錄的7小時40分24秒拿下冠軍，讓原本就已經很紅的冠軍帽，再度吸引民眾爭搶。

順澤宮總幹事陳守欽表示，因為順澤宮帽索取完全免費，不過一次只能領一頂，過去廟裡至少都會有2、3000頂的冠軍神帽庫存，但現在因為選舉到了，廠商趕工印製要選舉的帽子，因此只能少量印製我們的，現在每天大概都只有100頂左右的庫存在廟裡。

陳守欽說，因為每天都有來自全台各地的信徒、跑友、車友等到訪，順澤宮秉持信念持續回贈給所有信徒，但現在因為帽子不足，每天只限量發放百頂，讓許多民眾撲空，他們也覺得很不好意思。

陳守欽強調，目前因為選舉期間，帽子供應不足，所以作出調整，也呼籲所有想要順澤宮帽的鄉親，可以選在11月後帽子供貨相較穩定之後，再過來領取，屆時也會調整每天發放的數量，希望讓所有想要得到帝爺公祝福的鄉親，都能夠拿到，來保護所有信眾。