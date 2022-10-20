透過「2022 TEDxProvidenceUniversity」帶領聽眾感受更寬闊的世界，進行一場思想革命，重燃對生命的熱情！（靜宜大學提供）

「2022 TEDxProvidenceUniversity」從策展申請、講者邀請、視覺設計、手冊編纂、收音錄音及錄影到宣傳行銷等，皆由學生籌畫。（靜宜大學提供）

「2022 TEDxProvidenceUniversity」吸引了校內外近300名觀眾報名參加，共同感受知識的震撼與生命精彩的故事。（靜宜大學提供）

靜宜大學「2022 TEDxProvidenceUniversity」以「知掘」(Knowledge Discovery)為年會主題與關鍵願景。（靜宜大學提供）

「2022 TEDxProvidenceUniversity」今年邀請7位在醫學、農業、文學影像等領域專家講者，透過18分鐘的分享看見改變力量，撼動生命故事。（靜宜大學提供）

知識的浩瀚世界等您來挖掘！靜宜大學「2022 TEDxProvidenceUniversity」以「知掘」(Knowledge Discovery)為年會主題與關鍵願景。靜宜教務長鄭志文說，今年特邀請7位在醫學、農業、文學影像等領域專家講者，透過18分鐘分享，看見改變力量撼動生命故事；並帶領聽眾感受更寬闊的世界，進行一場思想革命，重燃對生命的熱情。

TED Talk近年來極受歡迎，TED是技術(Technology)、娛樂(Entertainment)及設計(Design)的縮寫，致力打造跨國際、跨領域的對話平台，提供優秀創意、觀點與想法。

靜宜「2022 TEDxProvidenceUniversity」從策展申請、講者邀請、視覺設計、手冊編纂、收音錄音及錄影到宣傳行銷等，皆由學生一手籌畫；吸引校內外近300名觀眾報名參加，共同感受知識的震撼與精彩生命故事。

台文系助理教授申惠豐說，「2022 TEDxProvidenceUniversity」以「知掘」為主題，象徵知識的世界等您來挖掘，傳達正向力量與堅持勇氣的願景！今年邀請到台灣第一位到府收納老師廖心筠、魚販兼作家林楷倫、YouTube頻道「眼球中央電視台」女主播眼肉芽、中醫師也是肌力與體能教練怪力中醫、幸福良食有限公司執行長吳詩涵、進港浪製作所團長洪唯堯、潮間帶創辦人Wendy等7位講者，帶來探索與創見、鼓勵與力量。

身為中醫師也是肌力與體能教練的怪力中醫分享說，他曾是一名喜歡運動的中醫系學生，反覆運動傷害過程中，開始「知掘」，積極瞭解原因及有效的治療方式，也接觸重量訓練；不僅解決舊傷問題，也因而考取證照、學習如何教學。更影響及說服家人長輩加入肌力訓練行列。

YouTube頻道「眼球中央電視台」女主播眼肉芽畢業後，一直從事與本科系相關的媒體工作，因一次意外倏然轉變！她受眼球頻道邀請參與國慶活動時，以半屏山的復古風格及字正腔圓的咬字及發音，帶領大家回到70年代主播台引起眾多熱議。

既是魚販也是作家的林楷倫，以「如果可以，45歲才努力工作好不好？」分享賣魚與寫作的心路歷程！他曾榜首考進交通大學社會文化研究所，卻因故中斷學業；也開始天未亮市場賣魚，下午接小孩放學、踢足球，等孩子入睡後才開始寫作的雙棲生活。

台灣第一位到府收納老師廖心筠，分享「你準備登出你的人生了嗎？」她說對50-75歲的人而言，清掉自己的物品是很難的門檻，除不能浪費的觀念，也覺得東西留著總有一天會用到。她分析囤積原因也教導斷捨離與結緣技巧。她指出人生的問題就是整理的問題，人生歸零重啟；收納整理是一場生命蛻變，褪去陳舊外殼，解開情感迷惘，讓自己往前邁進！

幸福良食有限公司執行長吳詩涵說，台灣農民平均年齡超過63歲，因子孫接手農地意願低，只能做到身體無法負荷；他們積極與老農簽訂契作合約，由青農與大型機具耕作，老農負責巡田，並以高於市價保證收購採收後的農產品。透過青銀共農，滿足老農的經濟及社交與成就感需求！

進港浪製作所團長洪唯堯指出，創作過程中會不斷遇到難以解決的問題，在時間緊迫、預算吃緊壓力下，往往想要放棄逃避，開始質疑為什麼要做這一齣戲。他說在劇場中最可怕的不是票沒賣完，是還沒開始排戲票就賣光。他一直相信任何事情總會有解決的辦法，沒有過不去的，只有用什麼樣態度來面對！