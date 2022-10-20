高雄保二總隊刑大偵三隊今年初透過網路巡邏，發現蔡男、吳男等5人販賣假冒日本D.I.D機車鐵鏈獲利，經警方循線下，於台中、彰化、高雄、屏東等地將5人逮捕，並在倉庫內查獲仿冒鏈條。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄保二總隊刑大偵三隊今年初透過網路巡邏，發現蔡男、吳男等5人販賣假冒日本D.I.D機車鐵鏈獲利，經警方循線下，於台中、彰化、高雄、屏東等地將5人逮捕，並在倉庫內查獲仿冒鏈條，全案依違反商標法移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

蔡男等5人進口的仿冒鏈條。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

台灣近年來電動機車逐漸普及，維修零件需求隨之增加。高雄警方年初網路巡邏時，發現有多名機車行業者從大陸進口仿冒日本「D.I.D｣機車鏈條，再低價賣出，藉此牟取不法所得，警方經數月追查下，月前於台中、彰化、高雄、屏東等地，將賣家蔡姓、吳姓、陳姓、章姓、溫姓男子等5人逮捕，並查獲207件鏈條，初估侵權市值達新台幣55萬元，全案依違反商標法移送法辦。

隨著近年台灣電動機車逐漸普及，機車鏈條等零件需求也愈來愈多，有不肖業者看中此商機，從大陸進口日本大同工業D.I.D機車鏈條仿製品，宣稱原廠進口再低價販售，吸引許多電動機車族購買，藉此獲取不法所得，殊不知購買為仿冒品，使用後可能對人車造成相關行車安全、毀損。

保二總隊刑大偵三隊員警於今年3月網路巡邏時，發現有網路拍賣平台有多名賣家販售並宣稱為日本原廠D.I.D鏈條，但D.I.D鏈條原價近3000元，賣家們卻僅以600至990元販售，員警見價差極大，驚覺有異，並向賣家們購買，等貨到後送至大同工業委任於台北商標事務所做鑑定，發現均為仿冒品，於是開始偵辦。

經數月循線追查下，保二偵三隊鎖定蔡男、吳男等5人販售仿冒品，立即持搜索票，兵分多路至台中市北區、北屯區及彰化縣和美鎮、高雄大寮區、屏東九如鄉等機車行搜索，從機車行倉庫中查獲D.I.D鏈條共計207件，並將蔡男、吳姓、等5人逮捕。

警方指出，蔡男等人自去年1月起，以新台幣300至600元價格，從大陸進口仿冒鏈條，再將鏈條以600至990元價格刊登販售，初步有近千名電動機車騎士受騙購買，初估侵權市值達新台幣55萬元。

據了解，其中位於大寮區的章男遭查獲90件，並且他表示，已協助近300名購買仿冒品顧客汰換鏈條。全案依違反商標法移送法辦。

另外警方強調，販售仿冒品業者除了觸犯商標法外，若因為鏈條造成騎士傷亡，將吃上業務過失傷害或致死等重罪。