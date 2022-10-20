動物保護工作日趨重要，新竹縣政府為回應社會趨勢及符合法律規定，修正組織自治條例，將新竹縣家畜疾病防治所更名為新竹縣動物保護防疫所，並於20日上午舉辦揭牌儀式。更名後的動防所也隨之調整組織規程，其中動保課分拆為動物收容管制課及動物保護課，新增寵物管理及動物福利等相關動物保護工作，以期讓動物們受到人道、合理的對待，讓新竹縣成為友善動物之城。

家畜疾病防治所成立於1974年，近半個世紀以來，提供縣內畜、禽及水產養殖業者動物疾病防治服務。副縣長陳見賢表示，隨著時代轉變，動物保護意識抬頭，民眾飼養寵物蔚為風尚，動物保護工作日趨重要，為回應社會趨勢及符合法律規定，縣府修正組織自治條例，更名為新竹縣動物保護防疫所。

新竹縣動保所彭正宇所長表示，更名是鑑於動物保護工作日趨龐雜，並配合今年4月農委會畜牧處新增寵物管理科。更名之後隨即修編調整組織規程，把原本動保課分拆為動物收容管制課及動物保護課，新增寵物管理及動物福利等相關動物保護工作，提高組織效能。

農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，防檢局和家畜疾病防治所一直以來都是夥伴關係密切配合，期待改名之後，新竹縣能在既有的基礎上，將動保及防疫業務更加精進，成為全國各縣市的領頭羊。

陳見賢也期勉更名後新竹縣內所有動物都能獲得人道對待，即使是畜牧場內的經濟動物，也能在有限生命中受到合理的對待，讓新竹縣成為友善動物之城。

動物保護防疫所揭牌動物家畜人道