德國國會人權委員會將由德國國會議員海特（Peter Heidt）率領，於10月23日至26日組團訪台，這是繼本月初德國國會友台小組成員訪台後，第二個德國國會官式訪團，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團的6位跨黨派國會議員分別代表德國基民／基社盟、社民黨、綠黨及自民黨。在國際交流訪問逐漸恢復往常之際，德國國會創下一個月內陸續派遣兩個官式訪團來台的紀錄，彰顯台德關係在自由民主與尊重人權的價值基礎上，堅實強韌的友好夥伴情誼。

訪賓此行將晉見總統蔡英文，拜會行政院政務委員羅秉成、政務委員黃致達，及相關部會首長，並接受國家人權委員會主任委員陳菊及外交部長吳釗燮款宴。

海特議員等人另與立法院人權議題相關委員、台灣人權非政府組織(NGO)及智庫等進行座談交流，並參訪國家人權博物館。訪團成員將藉由實地訪察，瞭解台灣人權發展及展望，並加強雙方在人權各項議題的交流合作，提升台德價值夥伴關係。