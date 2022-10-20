距離10月結束還有10天時間，小孟老師在臉書粉專點名，在10月底前處女座、巨蟹座、摩羯座、牡羊座、金牛座要提防小人作亂，否則會造成自己吃虧，得不償失。

▍處女座：購物小人

最近周年慶開跑，當到百貨公司或賣場消費時，容易被專櫃小姐洗腦，而衝動消費，買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，還有一種狀況是買完之後才發現同一個專櫃給別人更大的折扣，建議消費時需要貨比三家。

▍巨蟹座：投資理財小人

月底前想要投資容易遇見小人，這個小人會把一棟漏水的房子講成黃金屋，也會將不好賣的基金講得非常賺錢，若對投資不在行一定要詢問專業人士，否則當心賠了夫人又折兵。

▍摩羯座：八卦是非小人

月底前千萬要小心不要跟朋友說真心話，因為對方容易斷章取義將事情再告訴別人，使你人際關係受損，建議在房間床頭上擺個白色小貝殼就能化解。

▍牡羊座：年長小人

月底前遇到上司或年紀大的長輩要多讚美，若有得罪他們千萬要賠罪，講話不可以太直，否則容易遭到陷害，還要記得若有年長者開口借錢，千萬不可借，否則將血本無歸。

▍金牛座：工作感情小人

月底前在工作上人際關係中想要請求別人協助，剛開始對方會答應，但最後會食言，讓你被人罵或者揹黑鍋，若要拜託他人一定要確認對方是否真的是有力人士，有些事能獨立完成最好，如果是另一半要當心會有桃花出現，對方突然變得忽冷忽熱，外面的桃花還會批評你，影響與另一半的情感。