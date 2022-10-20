為增添伴侶間的生活情趣與調劑身心，有人會藉由「愛情動作片」，即A片，來助性一下，但有馬來西亞的一名醫生警告，過度沉迷色情片，恐怕會招致嚴重傷害，比如大腦前部的腹側被蓋區（VTA）容易萎縮，甚至在「實戰」的做愛當下失去性慾。

馬來西亞的山姆漢醫師（Dr.Samhan）經常拍攝TikTok影片宣傳衛教知識，他最近透過影片向外界宣導，頻繁看A片的壞處。他表示，太愛沉迷Ａ片等色情影片的人，還會讓大腦負責神經傳遞質的化學物質產生變化，可能導致健忘、記不住事物，情緒波動會變大，「如果你是一個很愛看色情片的人，最好改掉。」

其實，關於看A片對腦部的影響是好是壞，醫學界看法不一，還未有確切定論。有醫學界人士認為，A片、色情圖片有助提高性慾，但也有醫學界人士認為，A片可能會讓人如同吸毒、酗酒般的上癮，在頻繁觀看後，反而容易增加大腦萎縮風險。有專家建議，觀看色情片不要太沉迷，以免對身心與實際生活上，造成意想不到的負面影響。