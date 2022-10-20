高通與高雄展覽館日前簽署合作備忘錄，共同以「展館即平台、科技即服務」發展5G Living Space智慧場館創新營運模式，也在目前於高雄展覽館舉行的「台灣五金展」期間，連結「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）的5個優秀新創團隊，導入其解決方案及5G AIoT相關應用，結合AI機器人、無人機、室內導航系統、3D光場浮空影像、機器數據追蹤等，以5G連網於台灣五金展中即時互動展示，加速亞灣5G AIoT新創產業起飛，助攻高雄生態系創新升級。

高通與高雄展覽館為促進5G創新落地商用，在五金展會中連結歷年QITC的優秀新創團隊，在5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體等領域，快速切入南部產業聚落，如塑膠石化、五金扣件、造船遊艇、風電能源、農漁業、交通運輸、數位文創內容產業等，攜手解決產業數位轉型的需求，展現高通、高雄展覽館的共同目標，以高通先進技術與解決方案支援高雄展覽館的5G智慧場館，提供產業夥伴測試、驗證5G AIoT垂直應用，加速5G創新生態系發展。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通深耕台灣、並拓展南台灣的生態系發展。透過高通孵育的新創團隊應用、商用分享，在先進的技術、平台與資源挹注下，與高雄展覽館發展多元合作，攜手扶植在地新創，推動高雄產業升級，接軌國際市場。

高通工程副總裁暨技術授權事業部區域策略發展負責人Sudeepto Roy表示，高通公司已連續舉辦4屆「高通台灣創新競賽」，各團隊在智財權保護及專利申請上積極布局，穩健發展，所有QITC入圍團隊都有亮眼成績，展現將科技融會貫通的優勢。這次參加五金展的團隊，即證明了「高通台灣創新競賽」持續超越的精神，扶植新創團隊健康成長、掌握商機，不僅能立足台灣，更有機會進軍國際市場，實踐商用模式和產業對接。