明道中學國文科老師丁兆齡投身教育30多年，持續推動閱讀，日前榮獲教育部「閱讀推動優秀教師」，她說，明道有1個像天堂一樣的圖書館，盼讓孩子自然而不勉強地喜歡閱讀；丁兆齡的教育成就也曾榮獲師鐸獎、教學卓越獎等肯定，但最大的成是同學們因閱讀而能突破自我生命的困境，建立安身立命的人生哲學。

丁兆齡曾罹癌休養，這期間都會運用圖書館數位學習資源編輯「每日一文」，建立線上、線下佳文庫，並運用班會、周記、多元選修課、班級FB社團等，鼓勵親師生閱讀互動；她也在《明道文藝》雜誌發表文章〈化「絕症」為「覺症」〉，感動了不少讀者。

丁兆齡曾透過戲劇讀書會的創新方式，帶領明道中學高三的學生共讀元雜劇《竇娥冤》，並由學生改編劇本實際演出，留下畢業前的美好回憶，也透過「閱讀、思辨、表達」讓同學們有機會上台挑戰與應變；曾有同學回饋表示，他覺得未來很難再遇到這樣1位不遺餘力提倡閱讀的實踐者。

明道中學副校長兼圖書館主任林雯琪說，丁老師善用校園圖書館相關資源，透過「班級行動書箱」和主題式讀書會，並因應108課綱參與教師共備社群，研發編寫閱讀思辨表達課程。此外，也善用數位閱讀平台，參與「發現明道Podcast」錄製，透過新興平台讓更多人認識閱讀好書，同時傳承閱讀認證經驗給PTA志工家長，成為全校更大的閱讀推動力量。

明道中學校長汪大久表示，明道中學歷年有多位榮獲教育部「推動閱讀優秀教師」的肯定，這是學校長年累積的人文教育底蘊；丁老師33年的教學生涯推動閱讀盡心盡力，堪為楷模，她總是不斷透過閱讀打開孩子的視野，並帶領學生進行東台灣走讀教育，閱讀書、閱讀人、閱讀自然，引導孩子在文字的世界裡踏上豐富的旅程。