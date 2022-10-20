日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了赴日陪酒的台籍呂姓女子，兩人合謀暗槓公司公款高達5億日圓後潛逃來台，藉由購屋、買高價精品洗錢。高雄地檢署20日舉行拍賣會，百萬精品開放競標。百達翡麗經典款「鸚鵡螺」市價破200萬元，鄭姓婦人以189萬元搶標成功，直接掏現金付清。

雄檢拍賣的百萬名錶受到熱烈競標。(袁庭堯翻攝)

雄檢拍賣的百萬名錶受到熱烈競標。(袁庭堯翻攝)

中澤祥基2014年盜取公司5億日圓後，與呂女潛逃來台，兩人不只過奢華生活，還狂掃精品、名錶、皮件洗錢。2018年4月，中澤祥基計畫離台，申辦出境文件時遭刑事局逮獲，警方也在其住處搜出一堆精品。

高雄地檢署20日由檢察官鄭益雄、李侑姿主持拍賣會，拍賣錶款有2只百達翡麗、2只愛彼錶、3只勞力士錶、LOUIS VUITTON陀飛輪，不少鋪業者、收藏家到場競標。

雄檢拍賣的百萬名錶受到熱烈競標。(袁庭堯翻攝)

百達翡麗「鸚鵡螺」外圈鑲鑽，無證書，底價126萬元，從1萬元至10萬元往上喊價，鄭婦在激烈搶標中不斷加碼，最後以189萬元搶標成功，還直接掏現金付清。鄭婦另外還下手LOUIS VUITTON陀飛輪及其他精品，總花費近300萬元，強調只是買來珍藏。

中澤祥基的三只勞力士分別為Daydate、daytona、Sky-Dweller，拍賣底價從103萬元至183萬元不等，價格高於市價，買家意願低，最後均流標。