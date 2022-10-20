國民黨台南市長候選人謝龍介(左)今早到東菜市拜票。(曹婷婷攝)

九合一選舉倒數37天，國民黨台南市長候選人謝龍介今天到東菜市拜票，針對最近接獲民眾反映開元路一條路爛3年，選舉年才鋪設，他批評「3年半不做事，最後半年抱佛腳」，對市民是不公平的。台南市政府澄清，每年都執行路平，開元路早在去年即規畫執行路平，今年執行完成，絕非等到選舉年才重鋪。

謝龍介說，團隊最近接到市民質疑這半年工程特別多，四處鋪路，還有民眾氣沖沖來電「看不下去，開元路爛3年，今年要選舉才終於重鋪」。他說，台灣政治人物老毛病就是認為即使不做事，市民仍會繼續支持，大家都 只想連任，所以他才會宣示「只做4年不連任」，他一當選，就會即刻上工。

謝龍介說，每個政治人物前4年只想混，連任再來做事，等於選民給了首長8年機會，首長卻只觀望中央有沒有位子？台南市就是這樣被不公平對待，導致無法進步，對市民也很不公平。

他舉例，之前看到市議會前的中華西路柏油「突起」，騎機車很容易犁田，他質詢即要求市府重鋪，市府表示，要等管路共構協調完成才能處理，一等2年半，今年選舉到了才開始處理。

市府澄清，中華西路2020年即曾經執行過路平，至於議會前這一段尚未執行路平，主要是配合體3地下停車場新建工程，因量有大型工程車輛頻繁出入，恐壓壞路面，加上臨安橋改建中，預計待2項工程全面完工後，才會執行路平。