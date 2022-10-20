緯創資通（3231）結合系統整合商及旅宿業者，依據經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫，提出「異質多機協作機器人服務整合研發計畫」，將智慧化服務型機器人導入旅宿服務應用，將勞動性工作由機器人代勞，進行零接觸、經常性、重複性之工作，活化旅宿服務人力，並提升服務作業效率，提供旅客更優質、更滿意的服務。

資策會在經濟部工業局指導下，於20日舉辦「服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」，邀請主要示範團隊包括緯創資通、禾煜科技、亞洲光學、博鈞科技、NVIDIA與金隆系統等機器人與系統整合業者，展示旅宿應用實證成果。

從產品到整體服務，建立一個開放而有彈性的生態系統，透過上下游垂直整合之方式，及產、學、研的跨領域合作模式，聘請國立高雄餐旅大學、國立臺北科技大學、淡江大學等顧問專家學者，及公協會、系統整合商／經銷代理商合力拓展產品行銷及推廣，並與台灣微軟、NVIDIA、電梯製造業者三菱電梯及崇友實業等國際大廠技術合作，運用微軟Azure雲端服務進行Al及機器學習模型訓練，同時採用NVIDIA運算平台，與在地系統整合商合作，成功研發三款異質多機協作機器人服務，進一步減輕人力負擔。

緯創預計於明年四月導入北中南共六間飯店，包括新竹安捷國際酒店、淡水福容飯店、高餐大群賢會館、台北美崙大飯店、日月潭力麗溫德姆酒店及六福萬怡酒店，升級旅宿業服務效能。

三款異質多機協作機器人包括可替代人力的「環境消毒機器人」，能持續10小時進行重複性消毒工作，病毒滅活率達99％，另「迎賓多媒體機器人」可協助業者進行接待、導覽，可提升10％服務效益，而「客房配送機器人」則可代替人員進行客房送物服務，相較以往單純運用人力，機器人配送飯店物品可提升20％服務效率。

緯創投入專業用服務型機器人的開發，其模組化的設計，上方承載不同的應用模組，下方的自主移動機器人（AMR, Autonomous Mobile Robot）則專注於自主移動，產品包括迎賓接待、紫外線消毒、備品／餐點運送等多元應用機器人。迎賓多媒體機器人結合螢幕，於飯店大廳進行迎賓、接待與導覽；環境消毒機器人則藉由紫外線的消毒特性，快速消滅COVID-19等各種病毒及細菌；客房配送機器人可在飯店中乘坐電梯，跨樓層運送備品、餐點。

此外，使用者可於機器人專用平台建置地圖、編修地圖與設定任務，介面友善，容易使用，可適用於手機、平板及筆電等多種平台，讓機器人定時或隨時依需求執行特定任務，亦提供包括車隊管理、電梯管理與戰情室系統等加值服務。