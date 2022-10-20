今年APEC經濟領袖會議將於11月18日至19日在泰國曼谷召開，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中也是代表團的一員，將出席部長會議。由於台美21世紀貿易倡議啟動談判後遲未召開首次會議，對於是否藉機與美國交流，他表示「不排除但仍有變數」。

台美21世紀貿易倡議自8月18日宣布啟動談判，何時召開首次會議，引發關注。據悉，我方原爭取9月召開，但最快恐怕要10月底、11月初才有譜，惟目前仍未敲定具體日期。

20日在總統府「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」上，鄧振中被問及是否有機會跟美方代表進行會面，談論台美21世紀貿易倡議？鄧振中表示，這次去參加的APEC部長會議，按以往慣例，都有機會跟美方進行面對面談話，不論會內、會外。他說，期望這次也有機會，也不會輕易放棄與美方交換意見機會。

鄧振中受訪時則強調，APEC會議時會與各國交流，不單單是美國，且「任何議題都有機會拿出來討論」，至於是否會促及台美貿易倡議則不排除，但因為距離APEC還有一個月時間，變數很多，或許在這之間就有可能召開啟動談判後的首次會議。

鄧振中也提到，因為還不清楚美方APEC會派的部長跟領袖名單，所以還是要靠近APEC開始前相關問題才會明朗。