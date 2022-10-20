男星宥勝（王宥勝）自節目《冒險王》擔任主持人後打開知名度，過去他不時在自己的YouTube頻道及社群平台上分享生活大小事。昨日（19）宥勝突宣布自己確診隔離。豈料，曬出的照片竟是多張房間風景美照，讓他笑說：「這種確診隔離…怎麼感覺有點欠揍？」

宥勝在IG更新的照片中，只見他坐在床上，身後就是大片玻璃落地窗環繞，綠意盎然的景象讓人不由自主的沉溺其中，在其他的照片中，還可見圓石步道與岸邊垂柳，一旁搖晃的吊床和精緻的食物更是讓人想到在飯店悠活的快樂，和過去對隔離者須待在與世隔絕房間內的印象相差頗大。

宥勝在貼文中以文字寫下，非常抱歉因為確診耽誤了錄影工作和原本的出貨計畫。不過老婆的細心照顧以及貼心呵護，還是讓他放下這些瑣事，不好意思地直呼「我都覺得自己在坐月子了呀。」

此篇貼文一出，讓不少網友留下羨慕的淚水，大讚房子的風景絕佳、設計完美，紛紛表示：「好像在看動物一樣，請勿拍打可餵食」、「一邊不好意思一邊好好享受」、「你的家真的是我的夢想」、「屋子設計的超優」、「好特別的隔離」、「早日康復呀」、「休息室為了走更長遠的路。」