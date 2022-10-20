民進黨新北市長參選人林佳龍昨(19日)到萬里、金山參拜祈福、掃街拜票，並在臉書透露，副總統賴清德一聽說他要到故鄉萬里，特別趕到現場推薦、拜託鄉親全力相挺，大大地為勝選氣勢加持！

身為萬里人的賴清德特別說到，萬里人口少、離都會行政中心遠，歷屆新北市長選舉時，通常不會特別提出規劃，但國道3號延伸到金山、萬里方案，「是林佳龍在擔任交通部長時，就全力來配合協助的重要建設」，現在選前，更提出完整的地方發展藍圖，請鄉親一定要來支持！

林佳龍也說，過去在交通部長任內，時常到金山、萬里關心風景區發展，也幫忙許多地方的交通、觀光建設、聯外道路，心裡一直有個目標，就是要把北海岸和東北角，打造成首都觀光旅遊的最好景點。

而到場相挺的還有立委賴品妤，她也向大家介紹林佳龍是金山萬里的好朋友，並強調侯友宜擔任副市長與市長前後共十二年已有疲態，但「林佳龍具有毅力和有挑戰的勇氣」，走遍每個行政區，不只有整個新北發展的政策，也有在地願景，是不可多得的市長人才。