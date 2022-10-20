裕隆自主品牌納智捷今日發表首款電動車n7，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮表示，納智捷是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然也遇到許多困難，但我們勇敢面對問題、解決問題，引領納智捷在新能源時代重新出發。

嚴陳莉蓮今日出席納智捷新品牌、新起點的發表會，她致詞時表示，歡迎各位來參加今天納智捷新起點媒體發佈會，近四年來，我帶領裕隆集團進行轉型升級，今天是重要的里程碑。

嚴陳莉蓮透露，納智捷全新電動車N7預計明年底上市，開放預購造成搶購熱潮，在這裡我要感謝大家的支持。

嚴陳莉蓮表示，N7對納智捷而言，不只是一台新車，更重要的是，它代表著納智捷新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，我們將以納智捷品牌煥新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，為我們的顧客創造全新的消費體驗，請大家拭目以待，並繼續給予支持。