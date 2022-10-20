11月即將到來，每個人的運勢也將發生不同變化。運勢命理網站《靈匣網》分析11月各星座的運勢排行榜，其中前三名依序為射手座、天秤座、雙子座，不妨抓住機會充實生活，好事便會接二連三到來。

TOP3：射手座

射手座11月會變得特別忙碌，可能連喘口氣的時間都沒有，以至於身心俱疲，不過凡事有失必有得，雖然忙到沒時間，但事業運卻也因此一飛衝天，不僅能獲得主管的信任與讚賞，同事間的關係也會變得更加融洽，因此容易升職加薪，正財運跟著轉旺。

忙碌使射手座11月的生活更加充實，但一直繃緊神經，時間久了身體也會吃不消，建議調整生活作息，並適當安排休息時間，讓自己能夠小憩片刻，或活動一下筋骨，對未來發展和身體健康都是有好處的。

TOP2：天秤座

天秤座11月會感到特別放鬆和開心，隨著心境產生變化，眼前的難題也變得更容易解開，能夠順利地達成目標。另外11月天秤座的事業運不錯，如果有換工作的打算，不妨趁著這個月去實行，可以請朋友介紹工作，做起來會更加得心應手。

11月對天秤座來說非常友好，只要能抓住這次機會，並多努力一些，就能得到更好的結果，除此之外別忘了累積人脈，和大家搞好關係，也許一個普通的路人，或者不同部門的同事，都會成為日後的貴人，所以不要和他人結仇，否則對未來發展相當不利。

TOP1：雙子座

雙子座11月運勢一反常態的好，尤其感情方面，單身者有機會遇到屬於自己的真愛；有伴者則有望和戀人喜結連理，步入禮堂；已婚者生活更加幸福美滿，甚至有添丁喜事發生。

雖然雙子座11月的整體運勢趨好，但切記控制好自己的脾氣，學會放下架子，不要總是擺出一副高高在上的姿態，否則長久下來容易讓人感到厭煩，只有真心相待，感情才能夠長長久久。