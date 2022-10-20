苗栗縣長候選人鍾東錦投資砂石場生意，20日成為選戰新議題，有競爭對手攻擊鍾東錦投資的砂石場合法性問題，鍾東錦陣營稍後反擊回應，對於競爭對手所提出的砂石場與鍾東錦的土地問題，是對手惡意抹黑、誣陷，令人遺憾。鍾東錦早期所從事的砂石業，是合乎政府法令，並且是國家公共建設的幕後推手，希望對手不要隨便貼標籤，一竿子打翻一船人。

鍾東錦陣營指出，台灣從2006年開始推動採售分離政策，河川砂石開採都是由政府統一發包，鍾東錦早期所從事的砂石業，就是配合政府政策，合乎法令規定的行業，面對大陸禁止天然砂出口到台灣，去蕪存菁後的在地砂石業者，還是國家公共建設的幕後推手，希望對手應該要充分了解一項產業再做批評，不要隨便用貼標籤的方式，一竿子打翻一船人。

苗栗縣砂石商業同業公會理事長吳志光更表示，中國大陸每到兩岸關係緊張的時候，就宣布禁止天然砂出口到台灣，顯示大陸當局都把砂石當作戰略物資，但台灣某些政黨每到選舉，就把砂石拿出來當祭品，把業者當成過街老鼠，殊不知一個國家如果少了砂石業，整個國家公共建設可能停擺，呼籲有心從政的年輕人，應該轉換心態，重視砂石業者，不要再把砂石業貼上負面標籤，反而要輔導業者解決用地，以及清洗砂石後產生的泥餅堆置問題，才能避免再次爆發砂石危機，對國家建設提供正面的幫助。

至於競爭對手指出砂石場是否有違規部分？鍾東錦陣營認為除了加以開罰之外，更要思考如何提供砂石業者合法用地，就像路邊停車一樣，只要有合法車位或停車場，相信砂石業者都會希望依規定繳費停車，而不是違規被處以高額的罰金，甚至可能吊銷牌照，可以幫助國家重要產業解決問題，同時兼顧保育地方環境發展，才是政治工作者所應該貢獻的智慧。