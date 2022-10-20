針對民眾黨新竹市長參選人高虹安任職資策會期間，兼職科智企業公司處長一事，資策會執行長卓政宏指出，高虹安兼職未報備違反勞雇契約，將循法律途徑處理。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘20日喊話高虹安「妳不是永遠的天之驕女」，斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護高的犯罪行為，別再瞎扯東廠以逃避問題、轉移焦點，新竹市民不可能把城市未來交給這樣的候選人。

柯建銘說，高虹安在資策會期間獲得博士學位，接著任職企業、出任不分區立委，最後選新竹市長，彷彿「人生勝利組」，實際上卻是假公濟私、寄生資策會，近期還被爆出任職資策會期間，兼任科智企業業務處長，高虹安簡直是詐取公款，圖利自己無所不用其極。

柯建銘表示，面對種種問題，高虹安只說自己被民進黨動用國家機器追殺，昨日在立法院經濟委員會質詢也沒為自己辯護，「高虹安你要了解沒有所謂的施壓和什麼東廠西廠，你不要再瞎扯了！」他認為，高虹安應自證清白，否則她能挑戰檢察官公權力？挑戰法律？

柯建銘更要求高虹安退選，並強調能力與誠信對政治人物而言相當重要，若高虹安繼續逃避問題、轉移焦點，「誰敢投你啊？你當新竹市民是空氣啊？」新竹市民非常理智，怎能容忍蒙騙者來當城市未來治理者？怎麼敢把未來將給一位說謊、逃避的候選人？他說，新竹市究竟要向上提升還是向下沉淪，是選民在本次選舉要做出的價值選擇。