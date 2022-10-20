受到通膨與升息等多重因素影響，全球股市今年以來表現疲弱，台股今年以來回檔幅度甚高，就評價面來看，已相當具有投資吸引力。大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，統計至10/19，台灣加權指數的本益比為9.2倍，而明年的預估本益比將會來到10.4倍，也就是說，如果現在布局台股，明年就有機會看到成長。

鄭翰紘說明，台灣人長期偏好存股領「股子」，但許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌讓殖利率相對提高。然而，對投資人而言，真正的配息，是股價能在除息後回填，才是最重要的關鍵。從指數過去績效觀察，統計至今年8/31，比較大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數過去六年走勢，可發現特選台灣優利高填息30指數不但年化波動度較低，年化報酬率也略勝一籌。

鄭翰紘表示，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上ETF透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數，成分股含括電子、金融與傳產三大產業。指數篩選部分，透過「績、優、股」三大關鍵，從上市櫃企業市值排名前150家中，挑選出獲利為正、配發股利排名排前，且過去15年填息紀錄強的企業，希望幫助投資人在景氣循環中，降低投資風險，掌握長期報酬。

大華優利高填息30（00918）將於11/1至11/4募集！這是首家由外資投信發行的台股ETF，也是台灣第11檔台股高股息概念的ETF，每股發行價為15元。