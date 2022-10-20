女優三上悠亞從少女偶像團體SKE48Team S出道，2015年轉戰成人圈，憑藉天使臉孔與魔鬼身材爆紅，因此被封為「國民女優」，日前曬出一段僅僅3秒的影片，只見她扯開外套，對著鏡頭直接炸出一對傲人北半球，瞬間電暈無數男性粉絲。

三上悠亞在推特寫下：「へい元気出そうぜ(嘿！我們振作起來)」，接著附上3秒的影片，其中她將格紋外套穿在身上，對著鏡頭露出招牌甜美笑容，接著下一秒直接將衣服扯開，一對傲人上圍直接大方見客，當下因為動作過大，還因此晃動了幾下，震撼畫面立刻電暈不少粉絲，短短時間就吸引24萬人按讚。

三上悠亞將衣服扯開炸出傲人上圍。（三上悠亞 推特）

對此，網友紛紛留言：「三上悠亞太可愛了，我一直盯著鏡頭看，視線完全無法移開」、「還在睡覺的我看到這個畫面瞬間醒了」、「這麼可以公然犯罪，我要去報警了」、「根本大飽眼福」、「震動感有點明顯，鼻血都要流出來了」、「集性感與韻味於一身的女子」、「掀開衣服那一刻，我都要被嚇傻了」。

為了迎接萬聖節到來，三上悠亞於Instagram發文：「萬聖節即將到來，你們都穿什麼？」接著換上小惡魔服裝，只見身後有紅色羽毛翅膀，頭上有角型髮箍，除了可愛風格之外，還不忘展露性感一面，不僅穿著迷你短裙露出纖細美腿，上半身服裝還刻意挖空胸口，露出一對渾圓北半球，讓網友看的鼻血直流。