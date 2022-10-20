今年觀音萬聖南瓜節結合8間農場，各農場將在活動期間化身南瓜村，設置可愛萬聖風格裝置藝術，提供遊客豐富打卡意象（蔡明亘攝）

桃園市觀音區蓮花園休閒農業區繼蓮花季後，緊接舉辦2022桃園觀音萬聖南瓜節，將觀音農產南瓜與萬聖節結合，規畫為期3周的系列活動與主題鬼屋，將擴大辦理南瓜雕刻比賽與稻草人比賽，休區內8間農場更將化身南瓜村，布置萬聖風格裝置藝術，也推出農事體驗DIY，邀民眾感受萬聖氛圍。

觀音萬聖南瓜節邁入第5年，今年以「玩聖party」為主題，整合休區在地農業、美食與多元農事體驗，10月22日至11月6日登場。桃市府副祕書長邱俊銘表示，桃園推動10處休區發展，先前蓮花季創下150萬人次的遊客量，而南瓜為觀音重要作物之一，剛好符合萬聖節意象，盼此活動能展現觀音特色與休區魅力。

今年觀音萬聖南瓜節結合蓮荷園休閒農場、向陽農場、林家古厝、青林農場、ㄚ昌伯美食屋、康莊蓮園、水蓮之鄉休閒蓮園、水來青舍共8間農場，各農場將在活動期間化身南瓜村，設置可愛萬聖風格裝置藝術，提供遊客豐富打卡意象。此外各農場也推出南瓜糖葫蘆、南瓜湯圓等DIY體驗，周末更有街頭藝人與魔術表演與遊客互動。

桃市府農業局說明，觀音蓮花園休閒農業區發展協會規畫系列活動，10月22日有創意南瓜雕刻競賽與創意稻草人競賽、23日辦理洛神花季、29日為萬聖變裝競賽、30日有斤斤計較趣味競賽及一日特寵訓練、11月5日還有超夯韓劇魷魚遊戲的畫糖挑戰、11月6日則有百人南瓜雕刻DIY與焢窯體驗活動。

觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長王昱翔表示，今年萬聖南瓜節全面升級，在主會場蓮花園溫室設計主題鬼屋，周六日開放民眾試膽，還能在鬼屋中挑戰密室逃脫，闖關成功可獲得小禮物，盼南瓜節能接續蓮花季的好成績，在東北季風寒冷時期來臨前，替在地農場增加收益，持續經營疫後觀光。