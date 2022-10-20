美系外資針對蘋果iPhone 14系列和第10代iPad出具最新研究報告，其調整iPhone 14系列出貨量占比，從14/14 Plus轉移到14 Pro/Pro Max，將14 Pro/Pro Max下半年出貨量分別調升100萬支、300萬支，調整後分別為2600萬支、2900萬支；針對新iPad，美系外資則給予正面評價，但對於售價提升，仍須注意消費者的反應。

有外電報導，蘋果供應鏈暫停iPhone 14 Plus的生產，據悉，眾多零部件供應商也均大幅削減了iPhone 14 Plus的產量。美系外資表示，根據最新的調查顯示，下半年iPhone 14系列生產總量預計9000萬台，但產量從14/14 Plus轉移到14 Pro/Pro Max。且銷售反饋也表明，需求正向14 Pro/Pro Max傾斜，有鑑於此，將iPhone 14和14 Plus出貨調降200萬支，分別為1950萬支和1550萬支，也增加100萬台的14 Pro、達2600萬支，以及調升300萬台的14 Pro Max、至2900萬支，14 Pro/Pro Max的占比從一個月前預估的57%上升到61%，過去週期為40~50%。在iPhone供應商中，看好鴻海(2317)較具有防禦性，和碩(4938)則是最脆弱的，主要是有鑑於其有組裝iPhone 14 Plus。

蘋果兩天前發布了三款全新第10代iPad機型，即10.9吋的iPad、11吋的iPad Pro 和12.9吋的iPad Pro。10代iPad採用10.9吋顯示器、A14仿生晶片、Touch ID側鍵、12MP前置攝像頭和後置攝像頭，售價449美元起，比上一代產品高120美元。新款11吋iPad Pro和12.9吋的iPad Pro 12.9均採用蘋果的M2晶片。12.9吋的iPad Pro採用mini-LED背光設計，但11吋的iPad Pro仍然採用LED，11吋的iPad Pro售價799美元起，而12.9吋的則為1099美元起。

美系外資認為，對於蘋果新iPad的看法是正面的，但還是要關注消費者的反饋，尤其是面對更高的定價的10.9吋iPad產品，預計2022年iPad的生產量將和去年相同、持平在6100萬台。