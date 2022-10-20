德國車廠BMW執行長齊普斯(Oliver Zipse)周三指出，對於燃油車設定逐步淘汰的最後期限，將在市場上移除掉「廉價車」，並有政治上的風險。

執行長在採訪中表示，BMW並未設下停止燃油車生產的最後期限，並告誡人們不要禁止這類車的銷售。

BMW支持汽車限購規定，齊普斯說：「但是設下一個日期，要求車廠停止銷售內燃機車輛，將導致人們持續一直去開他們的舊車，這不是我們所希望」，執行長說，這是一個自由國家，應提供選擇，而不是限制。

齊普斯說，從全球範圍來看，未來15年內燃機汽車還不會過時。

當被問到，BMW何時會生產最後一輛內燃機汽車時，執行長開玩笑說，應該問這個花瓶嗎？最後補充說，公司還不知道。

執行長還說，政治人物應該更謹慎，因為你們正透過規定要移走汽車。但齊普斯也說，如果出現僅限定零碳排車款銷售的規定，BMW也已準備好，有足夠的供應。

BMW預計，到2030年公司銷售車輛中，至少有一半是零碳排車；且今年電動車銷售將翻倍。