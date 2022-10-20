女星邵雨薇出道就憑天使臉孔，擄獲不少觀眾的喜愛，今年更以精湛演技，首度入圍迷你影集《比悲傷更悲傷的故事》金鐘獎女主獎，忙於工作之餘，邵雨薇仍常在社群和粉絲互動，近來回顧過去的專訪影片，順便曬出「嫩版邵雨薇」舊照，與親姊姊和媽媽站在一塊，嬌小卻充滿個性的臉孔，十分引人注目。

邵雨薇近(20日)在臉書曬出童年舊照，可見她穿著大翻領藍色小洋裝，頭上戴著白色小髮箍，後方的媽媽則雙手扶住姊妹的肩膀，在寺廟的一尊神像前拍照，不過那時年幼的邵雨薇，看向鏡頭的神情有些彆扭，不僅略微皺起眉毛，還會嘟起櫻桃小嘴，狀似有些凶狠，與身邊溫柔的媽媽與姊姊，似乎自有的風格更加強烈。

邵雨薇曬出和親姊及媽媽的合照，露出小時候恰北北的可愛模樣。(圖/邵雨薇 FB)

邵雨薇貼完照片後，逗趣寫下長大後的生活感觸，她表示近來偶然看見，過去接受專訪時的影片，突然發現兩件事：「1.講話手勢無敵多。2.認真說話時沒有帶笑容看起來很兇。」，而透過這兩點，她笑說對將來有一個期許：「我決定偶爾輕鬆一點看待事物，原來我長得這麼『恰』」，同時不忘附上笑哭臉的表情符號。

粉絲們見到貼文後也紛紛回應邵雨薇，寫下留言：「你一臉就是沒事少惹我」、「小時候有傲嬌臉」、「恰恰好的溫柔」、「姊姊就比較慈祥了」、「小時候好可愛喔」、「喬妹太美了啦」、「可愛又漂亮又有個人特色」、「兇我兇我」、「有像媽媽的美麗」、「不是恰是酷」，引起一陣的熱烈討論。