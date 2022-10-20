國民黨竹北市長候選人林為洲（右）強調長照政策。（林為洲團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨竹北市長候選人林為洲20日提出長照政見，希望提高補助喘息服務額度金額及增加免費復康巴士搭乘次數，減輕家庭的負擔。民進黨竹北市長候選人鄭朝方則首度開箱競選總部，以竹北願景館作為核心意象，並用AR科技做政見呈現的候選人，打造的政見元宇宙，科技感十足。

依照衛生福利部長照司提供的資料，林為洲發現目前竹北市喘息特約單位數共15間，實際使用服務人數360人，依現行政策，經評估符合長照需要等級2-6級失能者，每年補助3萬2340元，7-8級失能者，每年補助4萬8510元，另依不同身份有不同負擔比率，低收入戶免負擔、中低收入戶5％、一般戶16％。

林為洲指出，目前竹北市總人口數約20萬6000多人，其中65歲以上長者約1萬6000多人，占總人口數的8％，台灣由於少子化逐漸邁入高齡化社會，把長照政策制定好，是未來竹北市長必須面對的責任。他也希望當選後，要提高補助喘息服務額度金額及增加免費復康巴士搭乘次數，減輕家庭的負擔。

開箱競選總部的鄭朝方表示，竹北市是個新興科技城市，他率先提出市政全面e化的政見，而且也把過去紙張印刷觀的政見公報，改用網頁方式e化上網，讓市民想看就可以隨時用手機或電腦看，競選總部也很高科技，用虛實融合的擴增實境（AR）方式給選民全新體驗。

另外，鄭朝方也以竹北氣味故事館為概念，分享他的城市專屬調香，他將對竹北多年的觀察、空間氣味與在地香材，化作一系列香氛，透過香氛媒介訴說城市議題和願景。