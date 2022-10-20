繼8月在美國啟動三期臨床試驗後，逸達生技（6576）宣布新劑型新藥FP-001 42毫克（CAMCEVI 42毫克，六個月緩釋注射劑）用於治療兒童中樞性性早熟，授權夥伴長春金賽藥業已向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提出臨床試驗申請。此三期臨床試驗為多國多中心臨床試驗，預計招募約98位病患，歐洲、台灣臨床試驗申請準備中。

逸達生技表示，此三期臨床試驗為開放標籤、無對照組之多國多中心臨床試驗，受試群體為2～9歲患有兒童中樞性性早熟之病患，將於美國、歐洲、大陸及台灣執行臨床試驗並招募約98位病患。預計約114年完成臨床試驗，實際執行時間依據收案狀況而定。

據Data Bridge Market Research統計分析，2021年全球兒童中樞性性早熟市場價值約14.83億美元，預估2029年將達到26.63億美元，其未來8年預估複合年增長率約7.6％。GnRH／LHRH激動劑為兒童中樞性性早熟之主要基礎療法及標準照顧（SOC），其中又以leuprolide長效注射劑最被廣泛使用。

逸達生技指出，兒童中樞性性早熟是女孩和男孩早期性發育的疾病，因其「下視丘-腦下垂體-性腺軸」過早被活化，使孩童在2～9歲間即過早進入青春期；估計每5,000～10,000位孩童就有一位罹患兒童中樞性性早熟，該病症好發於女孩，女孩發病率約為男孩20倍。

逸達生技除美國的新劑型新藥FP-001 42mg用於治療兒童中樞性性早熟之三期臨床試驗已於8月獲准啟動，授權夥伴長春金賽藥業19日向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提出三期臨床試驗申請，另歐洲及台灣之臨床試驗申請準備中。