台股今（20）日再跌200點以上，續向下測底，半導體雙雄、貨櫃三雄、大型金控股及ABF載板股，全都中箭落馬，然而盤面上有南亞（1303）、中鋼（2002）、台塑（1301）、聯電（2302）等老牌電子、傳產龍頭股逆勢上揚，力抗空頭賣壓。

國際股市空襲警報不斷，美股昨天拉回整理，僅有費半指數上漲，但對台股半導體股仍激不起漣漪，持續向下探底，尤其台積電股價再寫新低，市值面臨10兆元保衛戰，聯發科也拉回逾2％，貨櫃三雄更同步大跌，空頭再度居上風。

不過，聯電近來獲得外資青睞，逆勢加碼，連二天都買超1萬張以上，合計二天買超2.33萬張，帶動聯電股價今天逆勢突圍上漲，攜手半導體重要指標股日月光及力積電均力守紅盤。

台塑集團股今天也扮演台股逆勢突圍的要角，南亞、台塑及南亞科都力守紅盤；具有政策指標的中鋼，今天也有穩健表現。

此外，遠傳及台灣大是防禦型指標股，今天股價聯袂上揚，股王大立光、也有外資著墨面板龍頭股友達、工業電腦股龍頭研華及組裝股緯創、英業達等，今天都齊步走揚、力抗空頭。