新光三越信義新天地周年慶今（20日）登場，化妝品業種最熱門。（吳奕萱攝）

新光三越信義新天地1樓今（20日）LANCOME排隊人潮。（吳奕萱攝）

新光三越信義新天地4館周年慶今（20日）正式開跑，單館累計5000元送5000點skm points、化妝品單筆2000元送2000點skm points，首5日貴賓卡友刷skm pay大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送萬點skm points。

今早信義新天地A8館一開門，即有不少民眾排隊等待入店，其中排頭香的民眾，是信義區附近工作的上班族游小姐，入店搶購LANCOME蘭蔻贈品粉色行李箱。LANCOME今（20日）限定活動，購買「嫩量雙星賦活組」或「嫩亮雙星極光組」，就可加贈限量「寶寶粉迷你登機箱」，不到中午登機箱即全數兌換完畢。

新光三越信義新天地觀察，今年因為有熟客系統、精選優惠等，民眾可透過專櫃人員先預約商品，減少現場排隊時間。今年熱銷商品部分，家電類以韓系家電成長較高，LG、Samsung等大尺寸電視銷售最好，統計到今（20日）中午止，65吋以上的大尺寸電視就賣出100台以上；另因這幾天天候漸冷，除溼機、洗脫烘機、電熱水瓶、床被組合等銷售也佳，除溼機賣出超過100台，成長兩成，電熱水瓶也賣出200瓶。

新光三越信義新天地預估，信義A4、A8、A9、A11首日業績共可達12億元，較去年周慶成長5％、整檔周慶業績預估超越61億元，較去年成長1％。