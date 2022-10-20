PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

網友留言。（圖／翻攝自網路）

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台北市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，民進黨候選人陳時中支持度奪冠，國民黨候選人蔣萬安居次，無黨籍候選人黃珊珊則墊底。陳在搶快勘災交通違規與多起失言爭議下，民調卻反而「逆勢超車」跌破眾人眼鏡，大批網友對此民調結果存疑，有人更直呼是「看到鬼！」

《三立新聞》公布最新民調顯示，陳時中以28.8%支持度超車對手獲得第一，蔣萬安以26.9%居次，黃珊珊則以20%墊底，另有24.3%無法選出或拒答。

在市長看好度方面，蔣萬安為36.6%、陳時中為26.1%、黃珊珊為8.9%，另有28.3%受訪者無法選出或拒答。在欣賞度方面，蔣正面評價36.4%、負面評價29.5%；陳正面評價36.9%、負面評價40.9%；黃正面評價41.3%、負面評價23.2%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入PTT論壇與《yahoo!新聞》留言：「看到鬼！」「我到底看了什麼？」「闖紅燈還能得第一喔？我的天啊」、「難怪可以為所欲為，一下違規，一下講錯話」、「陳時中的被討厭度一直是第1名，這是舉世皆知的」、「我想檢舉假消息了」、「這下我決定出門投票給小安了」、「自嗨」、「可信度≤0」、「自嗨民調」、「我看不如直接宣布當選好了」、「我快笑死了」。