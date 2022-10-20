漁民發現後通報村長，村長鄭鵬豐說，目前了解有2家漏油，已通報但無法確定災損情形。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉有許多養殖業者，包括文蛤、草蝦、斑節蝦等，最近有漁民發現蝦子突然暴斃，直到最近才找到兇手，原來是陸上風機漏油導致，漁民發現後通報村長，村長鄭鵬豐說，目前了解有2家漏油，已通報但無法確定災損情形。

芳苑鄉海岸的海埔新生地，北邊從後港溪算，一路到二林排水，約有262公頃的養殖業，養殖像是文蛤、虱目魚、斑節蝦、草蝦等，而最近因為颱風來襲，海岸邊風勢強勁，有民眾發現路上風機漏油，嚴重影響當地養殖業。

漢寶村村長鄭鵬豐表示，近年彰化積極發展風力發電，芳苑鄉風機林立，沿海共有3家風機公司，這次漏油也不是第一次，漢寶村的文蛤養殖戰彰化近一半產量，漏油除了在堤岸邊留下長長油漬外，風大的時候也會被吹拂很遠，這次共有2家各1支風機漏油。

彰化縣養殖協會副總幹事許永坤就說，風機漏油不僅影響道路，若流入堤岸與養殖岸的混泥土上，會滲入養殖池內，並附著在池底的藻類上面，其中以吃藻類與微生物的白蝦將會首當其中，成為第1個受污染死亡的物種。

目前白蝦已經連續3天接獲到養殖戶通報，已經出現暴斃死亡的情形，研判接下來文蛤在一週左右也會陸續暴斃，漁民看到養殖池出現死亡白蝦，才開始追查風機漏油的情況，目前已經要求相關廠商到場視察，來釐清白蝦真正的死亡原因。