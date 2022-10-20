有媒體指稱，依交通部鐵道局的「基隆捷運環境影響說明書」內容，基隆捷運將採用LRRT系統，質疑基捷有灌水之嫌。對此，基隆市政府發言人游本明表示，早在2020年10月四長會議召開時，便明言是採用LRRT系統，且相關規畫仍在進行中，若對其有意見，應該詢問交通部。

國內媒體指出，根據交通部鐵道局最新的「基隆捷運環境影響說明書」內容，質疑基隆捷運雖然對外聲稱是中運量捷運系統，但實質上卻並非像台北市文湖線的捷運系統，而是採用低底盤輕軌車、架空線、月台無閘門的LRRT輕軌捷運系統。

另一方面，基隆捷運單日旅運量約9萬人次，剛好通過中運量標準，因此被質疑採用這套系統有權水之嫌，甚至是「披著捷運外皮的基隆輕軌」。

對此，基隆市政府發言人游本明表示，從2020年10月交通部召開「四長會議」時，就已經明言採用的是LRRT系統。因此實在不算「新聞」。至於相關的質疑，則是各人的解讀。再者，目前基捷相關規畫仍在進行中，若對基隆捷運有何想法，可以詢問交通部的意見。